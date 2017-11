Continuar a ler

"O Manchester United é uma possibilidade", prosseguiu o avançado no livro cujo título é "Antoine Griezmann - Derrière le Sourire", para depois revelar a única coisa que o faz hesitar: "Não tenho nada contra Inglaterra... exceto o tempo."

Nada a fazer em relação a isso, bem como a ver o internacional francês de 26 anos protagonizar a transferência na reabertura do mercado de inverno, pois esse cenário chocaria com a promessa feita em maio de continuar nos colchoneros face ao impedimento do clube de inscrever jogadores, decretado pela FIFA.



"Para ser sincero, não faço ideia [o que poderá acontecer no futuro]. Vou jogar a próxima temporada pelo Atlético e depois logo veremos. Acho que é absurdo falar de algo que só vai acontecer daqui a mais de um ano", disse Griezmann na altura.



O Manchester United pode continuar a alimentar a ambição de contratar Antoine Griezmann, pois o avançado do Atlético Madrid não fechou a porta à possibilidade quando esteve a um passo de se tornar num reforço para José Mourinho, no final da temporada passada. Só há um pormenor que faz o francês franzir o nariz. Mas é um factor quanto ao qual nada há a fazer...A informação está na autobiografia que Griezmann escreveu em parceria com o jornalista Arnaud Ramsay e que está a fazer grande furor entre os adeptos do clube de Od Trafford. Ao falar da posibilidade de sair do Atlético Madrid, o avançado adiantou: "Ainda não tomei essa decisão. É algo que depende de vários factores."