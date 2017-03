Continuar a ler

"Nem sei quem são os candidatos às presidenciais... Não vejo televisão francesa ou espanhola. Não sei nada disso", rematou.



De resto, Griezmann não se coibiu de admitir que nunca ligou muito a algo que não fosse desporto. Como por exemplo a escola: "Fingia que ia à casa de banho para ir jogar futebol com amigos. Uma vez fiquei uma hora, já não me lembro do castigo. Não gostava [das aulas]. Ficava ao fundo da sala, junto à janela. Só queria desporto e nenhuma outra matéria. Não queria fazer os trabalhos de casa nem ir às aulas. Sei que fiz um bocado mal".

A cerca de um mês das eleições presidenciais francesas há pelo menos um cidadão gaulês que... não faz ideia de quem sejam os candidatos. Curiosamente, ele próprio é conhecido e idolatrado por milhões no seu país: falamos de Antoine Griezmann.O avançado do Atlético Madrid e da seleção vice-campeã da Europa respondeu às questões dos adeptos através do site do jornal 'L'Équipe' e revelou não estar a par da atualidade política nacional. Quando questionado sobre para quem ia o seu voto no ato eleitoral de 23 de abril, o jogador respondeu assim.

Autor: Luís Miroto Simões