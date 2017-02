Antoine Griezmann, jogador do Atlético Madrid, entrou para a história dos colchoneros depois de marcar um golo no encontro desta terça feira, frente ao Bayer Leverkusen, a contar para a 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.O avançado francês passa a somar 13 golos em 29 partidas pelo At. Madrid na Champions, tornando-se no máximo goleador máximo dos rojiblancos na Taça/Liga dos Campeões, deixando para trás Luis Aragonés, lenda do clube e antigo selecionador espanhol.De relembrar que o jogador de 25 anos já contabiliza 17 remates certeiros marcados esta época, em todas as competições, e tem sido insistentemente apontado ao Man. United, que deverá tentar 'roubar' o avançado colchonero no final da presente temporada ao At. Madrid.