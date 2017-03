Continuar a ler

O jogador falou depois sobre vários temas e admitiu que o seu maior sonho é, mais do que vencer uma Liga dos Campeões, conquistar um Campeonato do Mundo com a sua seleção: "É algo com o teu país. É o meu maior sonho. Tens todos os franceses atrás de ti. Essa é verdadeiramente a melhor equipa do Mundo".Griezmann abordou as duas finais perdidas em 2016 (Liga dos Campeões, com o Atlético Madrid, e Euro'2016, com a seleção francesa) e não teve dúvidas em escolher a que mais lhe custou."A final da Liga dos Campeões, porque foi a minha primeira final como jogador profissional. Fomos melhores do que o Real Madrid durante o jogo e perder nos penáltis é muito difícil. No Euro, só pensei em encontrar os meus companheiros para dizer-lhes que um dia vamos ganhar. Na Liga dos Campeões foi diferente, muito mais difícil", concluiu.