Antoine Griezmann, avançado do Atlético Madrid, diz que fez a escolha certa ao ter ficado no Atlético Madrid no último defeso, apesar do interesse de vários clubes. Isto num momento em que o jogador parece estar de costas viradas para os golos."Não me arrependo de ter ficado no Atlético. Foi uma escolha minha. Estou feliz com ela, ainda que esteja há sete [oito] jogos sem marcar", confessou ao Téléfoot.O jogador explicou depois que não está a rematar muito durante os jogos e que vai trabalhar para inverter a situação: "Estou contente com os meus jogos pela seleção mas, no que respeita o clube, apenas com dois ou três. Tenho de saber porquê e trabalhar. Depende de mim trabalhar nos treinos e treinar a criação de oportunidades e os remates à baliza. Há jogos em que não remato à baliza, mas tenho de encontrar uma solução".

Autor: Luís Miroto Simões