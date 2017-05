Continuar a ler

Griezmann respondeu ainda aos rumores que o colocam na porta de saída dos colchoneros e afirma que está feliz no clube de Madrid. "Gosto muito de estar aqui. Só quero desfrutar o momento, não faço planos para amanhã. Estou contente com Simeone e com a minha equipa. Continuo no Atlético porque sou feliz desde o meu dia de apresentação", referiu o avançado.Quando questionado sobre qual a sua escolha para vencer esta edição da Champions, Griezmann foi claro na sua aposta: "Que a Juventus ganhe a Liga dos Campeões para Buffon ganhar a Bola de Ouro", rematou o francês de 26 anos.Recorde-se que o Atlético Madrid foi eliminado da presente edição da Liga dos Campeões nas meias-finais pelo Real Madrid e foi derrotado na final da prova no ano transato frente ao mesmo clube. Além disto, a possibilidade de Griezmann abandonar os colchoneros tem vindo a ganhar força, com o Manchester United a ser o principal interessado em garantir o avançado francês.