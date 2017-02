Antoine Griezmann, jogador do Atlético Madrid, tem sido muito noticiado nos últimos dias devido à possibilidade de vir a sair do clube que representa atualmente, tendo sido diversas vezes associado ao Manchester United. O internacional não desfaz as dúvias mas afirma ter vontade de continuar nos colchoneros. Quanto ao Real Madrid, os merengues parecem descartados, segundo a sua entrevista à rádio RMC.

O jogador francês assumiu que não sente vontade de sair mas que no final da temporada isso pode mudar. "Com a Real Sociedad senti que tinha que ir embora, mas aqui [no At. Madrid] não sinto isso (...) Não sabemos como vai terminar a temporada, se correr mal podem voltar a perguntar-me", afirmou o luso-descendente.





