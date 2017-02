O Yahoo França avança que Antoine Griezmann tem um acordo com o Manchester United, o qual contempla um salário anual de 17,7 milhões de euros. O internacional francês de 25 anos deixará o Atlético Madrid no final da temporada para ir ganhar o mesmo que o compatriota e companheiro de seleção Paul Pogba.A transferência será efetuada no final da temporada, com o clube espanhol a receber pelo menos o que está estipulado na cláusula de rescisão do avançado, 100 milhões de euros, verba que fica cinco milhões de euros abaixo do que o United pagou à Juventus por Pogba no verão de 2016.Todavia, o processo está dependente de acordo entre Manchester United e Atlético Madrid, o que pode alterar valor, forma de pagamento e modelo de negócio. Griezmann é, de acordo com a notícia, um reforço pretendido pelo treinador José Mourinho.