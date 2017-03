O jogador, de 25 anos, chegou em 2014/15 e tem contrato com os espanhóis até 2021. Esta temporada soma já 20 golos em 37 partidas.

Antoine Griezmann deverá continuar no Atlético Madrid na próxima temporada. Os colchoneros terão convencido o jogador a permanecer no clube, apesar das ofertas milionárias vindas de Inglaterra, segundo escreve esta segunda-feira o diário 'As'.O Manchester United é um dos principais interessados em garantir a contratação do avançado francês, cuja cláusula de rescisão está fixada nos 100 milhões de euros, mas o jogador já terá assegurado aos dirigentes do Atlético que vai fazer parte do plantel de 2017/18.

Autor: Luís Miroto Simões