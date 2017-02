Carlo Ancelotti confirmou a ausência de Renato Sanches no lote de convocados do Bayern para o confronto de hoje com o Schalke 04, para os ‘quartos’ da Taça da Alemanha. "Apresenta sintomas gripais e vai falhar o jogo", revelou o técnico italiano, adiantando que Ribéry "está em forma e pronto para jogar", devendo dar descanso a Douglas Costa.



A goleada ao Hamburgo (8-0) na liga "deu confiança", garantiu Ancelotti. "Queremos chegar às meias-finais, pois temos qualidade na equipa", disse o técnico do Bayern, salientando que ainda ninguém está a pensar na visita a Colónia, no sábado.