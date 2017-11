Manchester United: Precisa de apenas um ponto na receção ao CSKA para vencer o grupo. Só será eliminado se perder por mais de seis golos e o Basileia também vencer o Benfica.



Basileia: Se o CSKA for derrotado em Old Trafford, apura-se sempre para os oitavos, independentemente do resultado que fizer contra o Benfica. Se vencer na Luz, só ficará de fora se o CSKA vencer por três golos.



CSKA Moscovo: Se vencer em Old Trafford por três golos apura-se sempre. Em alternativa, precisará que o Basileia faça menos pontos na última jornada.



Benfica: Terminará na última posição do grupo.

Paris Saint-Germain: Já apurado com um percurso perfeito, garante o primeiro lugar do grupo se não perder por mais de três golos em casa do Bayern.



Bayern Munique: Também qualificado, precisa de derrotar o PSG por mais de três golos para ser primeiro.



Celtic: Garante Liga Europa se não perder com o Anderlecht por mais de três golos.



Anderlecht: Precisa de vencer em casa do Celtic por mais de três golos para garantir Liga Europa.

Chelsea: Já qualificado para os oitavos, será primeiro do grupo se vencer o Atlético ou se a Roma não derrotar o Qarabag.



Roma: Apura-se com uma vitória sobre o Qarabag em casa. Será primeira do grupo se vencer e o Chelsea não.



Atlético Madrid: Precisa de vencer o Chelsea em Londres e esperar que a Roma não vença o Qarabag para chegar aos 'oitavos'. Tem garantida, no mínimo, a Liga Europa.



Qarabag: Terminará como último do grupo.

Barcelona: Já garantiu o primeiro lugar do grupo.



Juventus: Garante apuramento se vencer em casa do Olympiacos. Se isso não acontecer, apura-se se o Sporting não derrotar o Barcelona.



Sporting: Garantiu Liga Europa e pode chegar aos oitavos da Champions se vencer em Barcelona e a Juventus não conquistar os três pontos em Atenas.



Olympiacos: Terminará no último lugar do grupo.

Liverpool: Precisa de um ponto no jogo em casa diante do Spartak de Moscovo para se qualificar. Com uma vitória, será primeiro do grupo. Se perder, só seguirá em frente caso o Sevilha também perca.



Sevilha: Apura-se com uma vitória em casa do Maribor. Um empate também bastará caso o Spartak não derrote o Liverpool. Será primeiro se vencer e o Liverpool não.



Spartak Moscovo: Já garantiu Liga Europa e, se vencer em Anfield, chega aos 'oitavos' da Champions.



Maribor: Terminará no último lugar do grupo.

Manchester City: Apurado como vencedor do grupo. Tem cinco vitórias em cinco jogos.



Shakhtar: A equipa de Paulo Fonseca precisa de pontuar na receção ao Manchester City para garantir os oitavos. Se perder, só se apura se o Nápoles não vencer em casa do Feyenoord.



Nápoles: Precisa de derrotar o Feyenoord e esperar que o Shakhtar perca em casa com o Manchester City.



Feyenoord: Terminará sempre no último lugar do grupo.

Besiktas: Apurado como vencedor do grupo.



FC Porto: Qualifica-se com uma vitória sobre o Monaco. Precisa de, no mínimo, igualar o resultado do RB Leipzig.



RB Leipzig: Será segundo se conseguir fazer mais pontos do que o FC Porto. Recebe o Besiktas na última jornada.



Monaco: Terminará como último do grupo.