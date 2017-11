Continuar a ler

Quem também esteve muito perto de assegurar hoje a presença na próxima ronda foi a Atalanta, no Grupo E. Os italianos estiveram a vencer no terreno do Apollon quase até ao apito final - Ilicic inaugurou o marcador aos 35', de penálti -, mas um golo de Zelaya mesmo a terminar (90'+4) , a passe do português João Pedro, impediu a festa visitante.Ainda assim, tanto a Atalanta como o Lyon, que bateu o Everton por 3-0 - os ingleses já estão, assim, eliminados - e soma agora os mesmos oito pontos dos italianos, mais cinco do que o Apollon.Veja os resultados e as classificações da Liga Europa

Um golo solitário de Vitali Buyalskyy, aos 70', foi suficiente para o Dínamo Kiev vencer no reduto dos suíços do Young Boys , em Berna. Com o triunfo, os ucranianos garantiram igualmente o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, num Grupo B em que o Partizan também venceu (2-0) o Skenderbeu 'Carrasco' do Marítimo no playoff, o Dínamo Kiev soma agora 10 pontos, mais cinco do que o Partizan, que é o 2.º classificado. Na 3.ª posição segue o Young Boys, com três pontos, já sem hipóteses de chegar ao 1.º lugar quando faltam duas jornadas para o final da fase de grupos.