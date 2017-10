Ainda não foi desta que o At. Madrid somou a primeira vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões. Esta quarta-feira, na visita ao reduto do Qarabag, os colchoneros não fizeram melhor do que um empate a zero, fechando a primeira volta do Grupo C com apenas 2 pontos, fruto da igualdade desta tarde e daquela que alcançaram em Roma.Favoritos à partida, os madrilenos até dominaram o encontro, mas nunca se mostraram capazes de superar a defensiva contrária e o guarda-redes Ibrahim Sehic, muito por culpa da falta de afinação no disparo do francês Antoine Griezmann.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima