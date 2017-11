Continuar a ler

Reviravolta consumada, mas ainda havia mais dois golos reservados para a segunda metade, para André Silva (70') e Patrick Cutrone (90'+3) fazerem os seus bis. O avançado português, refira-se, é o melhor marcador da Liga Europa, com seis golos, em igualdade com o argentino Emiliano Rigoni.Por definir neste Grupo D fica apenas o segundo posto, que será discutido entre Austria Viena e AEK Atenas, equipas que se irão defrontar na derradeira jornada. A vantagem é dos gregos, que têm 3 pontos de avanço sobre os austríacos, mas um triunfo da turma do centro europeu vale automaticamente o apuramento, já que nesse caso ficariam com vantagem no confronto direto. Fora desta luta está o Rijeka, que pode acabar também com 7 pontos, mas que pelos critérios de desempate já disse adeus aos 16-avos-de-final.Consulte os resultados e marcadores da prova