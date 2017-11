Continuar a ler

Quanto à Atalanta, foi a Liverpool piorar ainda mais a imagem do Everton, que à quinta jornada tem apenas 1 ponto. Bryan Cristante, com dois golos (12' e 63'), foi uma das figuras da partida,q ue teve ainda um bis de Andreas Cornelius (88' e 90'+4). Pelo meio, nota ainda para o único golo do Everton, apontado por Sandro Ramírez, e para um outro tento da Atalanta, marcado por Robin Gosens.



Lyon e Atalanta carimbaram esta quinta-feira o apuramento para os 16-avos-de-final da Liga Europa, ao vencerem os respetivos encontros da 5.ª jornada do Grupo E, ambos por quatro golos de diferença: os franceses bateram o Apollon por 4-0, ao passo que a Atalanta superou o Everton por 5-1.Comecemos pelo Lyon. A atuar em casa, e com Anthony Lopes na baliza, o Lyon triunfou com golos de Mouctar Diakhaby (29'), Nabil Fekir (32'), Mariano Díaz (67') e Myziane Maolida (90'), numa partida que teve participação portuguesa no lado cipriota, com Bruno Vale e João Pedro a serem titulares.

