Continuar a ler

Relativamente à equipa de Miguel Vítor, somou o terceiro desaire em cinco encontros, perdendo agora em casa do Lugano, por 1-0. Carlinhos, aos 50', fez o único tento da partida.



Consulte os Relativamente à equipa de Miguel Vítor, somou o terceiro desaire em cinco encontros, perdendo agora em casa do Lugano, por 1-0. Carlinhos, aos 50', fez o único tento da partida.Consulte os resultados e marcadores da prova

Tudo resolvido no Grupo G. Com uma jornada para disputar, Steaua Bucareste e Viktoria Plzen já asseguraram o passaporte para a próxima ronda da Liga Europa, ficando apenas por definir quem segue em primeiro para a fase seguinte da segunda prova de clubes da UEFA. Pelo caminho ficam o Lugano e o Hapoel Be'er Sheva, do português Miguel Vitor.Esta noite, em Plzen, o Viktoria assegurou o seu objetivo batendo precisamente o Steaua Bucareste por 2-0, com golos de Milan Petrzela (49') e Jan Kopic (76'), necessitando agora na última ronda de vencer ante o Hapoel Be'er Sheva e esperar que o Steaua não faça melhor do que um empate frente ao Lugano.

Autor: Fábio Lima