Um golo de Wilfred Moke Abro, na própria baliza, já em período de compensação, definiu o empate a um entre Konyaspor e Marselha e travou o salto dos turcos para o segundo posto do Grupo I da Liga Europa e manteve os franceses numa posição privilegiada para seguir em frente na segunda prova de clubes da UEFA.Esta noite, em Konya, a equipa da casa entrava em campo com 4 pontos, sabendo que a vitória lhe permitiria saltar para segundo, com mais 1 ponto sobre o Marselha. Tudo parecia encaminhado para ser mesmo isso a suceder, quando Nejc Skubic abriu o marcador aos 82', mas o tal autogolo deitou tudo a perder e, agora, na última ronda, o Konyaspor terá de vencer na visita a Guimarães e esperar que o Marselha não pontue na receção ao Salzburgo.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima