A Lazio, com Nani em campo até aos 53 minutos - saiu lesionado, aparentemente com um problema muscular -, empatou esta quinta-feira a um golo na receção ao Vitesse, num duelo do Grupo K da Liga Europa que pouco contava para os italianos, que à entrada para a quinta ronda já estavam apurados. Luis Alberto marcou para os italianos, aos 42', depois de Linssen ter aberto o marcador para os holandeses.Se a Lazio já está apurada, quem também se juntou a esse grupo foi o Nice, que esta tarde carimbou a sua passagem aos 16-avos-de-final com uma vitória por 3-1 sobre o Zulte Waregen. Mario Balotelli, com dois golos, aos 5' (penálti) e 31', foi a principal figura do encontro.Consulte os resultados e marcadores da prova

Autor: Fábio Lima