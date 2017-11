A Real Sociedad carimbou esta quinta-feira o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa ao triunfar no reduto do Rosenborg (1-0) , em partida referente à 5.ª jornada do Grupo L. A turma basca dominou grande parte do encontro, porém, o golo surgiu apenas à passagem do minuto 90, por Mikel Oyarzabal.Com este triunfo, a equipa de Kévin Rodrigues - ficou fora da convocatória - chegou aos 12 pontos e ainda pode sonhar com a liderança, ocupada pelo Zenit, com 13, que venceu o Vardar, em casa (2-1) . Dmitri Poloz (16') e Emiliano Rigoni (43') marcaram para a formação orientada por Roberto Mancini sendo que, entre os dois tentos, Artem Dzyuba falhou um penálti (27'). Os macedónios, que ainda não pontuaram nesta fase de grupos, marcaram o golo de consolação aos 90'+1, por Dejan Blazevski.Consulte os resultados e a classificação da prova.