O médio campeão do mundo pela seleção germânica, de 24 anos, tem vindo a sofrer continuamente de problemas musculares e, após uma ampla investigação, o departamento clínico do Borussia Dortmund atribui a causa a um distúrbio metabólico.O autor do golo de deu a vitória na final do Mundial2014, frente à Argentina, sempre foi considerado um talento do futebol alemão, mas a sua carreira tem vindo a 'cair' depois do evento realizado no Brasil.Regressado ao seu clube da altura, o Bayern Munique, Götze começou a perder 'espaço' no clube bávaro, acabando por regressar ao Borussia Dortmund no início desta época.