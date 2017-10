O treinador italiano, que foi despedido pelo Bayern Munique a 28 de setembro - no dia a seguir à derrota frente do Paris Saint-Germain (3-0), para a Liga dos Campeões -, tem propostas de clubes europeus, mas dá prioridade ao Guangzhou Evergrande.



De acordo com relatos na comunicação social chinesa, Ancelotti tem recebido informações positivas e incentivos por parte dos compatriotas Marcello Lippi, que está à frente da seleção chinesa, e Fabio Cannavaro, que antecedeu Scolari no cargo no Guangzhou Evergrande e está agora no Tianjin Quanjian.

O Guangzhou Evergrande está a negociar com Carlo Ancelotti, o eleito para suceder a Luiz Felipe Scolari cujo contrato termina esta temporada, na qual levou o clube à conquista de mais um título na liga chinesa, o terceiro consecutivo.