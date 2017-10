Continuar a ler

De resto, quanto a ausências, e para lá de Navas, nota ainda para Varane e Casemiro, que se lesionaram ao serviço das respetivas seleções, e para Gareth Bale.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Casilla e Moha



Defesas: Vallejo, Ramos, Nacho, Marcelo, Theo e Achraf



Médios: Kroos, Modric, Marcos Llorente, Asensio, Isco e Ceballos



Com Keylor Navas e Luca Zidane lesionados, Zinedine Zidane viu-se forçado a 'inventar' na hora de definir o duo de guarda-redes para este sábado defrontar o Getafe. Kiko Casilla, o habitual suplente, marca presença como habitual, mas a novidade passa pela inclusão do jovem Moha, que aos 17 anos entra na convocatória merengue para o duelo desta tarde (15:15).Para lá de Moha, nota ainda para a entrada de Karim Benzema, que volta a ser opção um mês depois da lesão que sofreu na perna direita. O francês deve ser titular ao lado de Cristiano Ronaldo, reeditando uma dupla que não joga junta há 131 dias - o último encontro com ambos em campo foi a final da Liga dos Campeões, diante da Juventus.

Autor: Fábio Lima