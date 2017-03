Continuar a ler

O impacto aconteceu num lance em que o guarda-redes navarro, que não é o titular, foi atingido por uma bola rematada por Inaki Williams.



O Athletic Bilbau, sétimo na Liga espanhola, recebe no sábado o líder Real Madrid, em jogo da 28.ª jornada da prova.





Alex Remiro, jogador dosofreu uma forte bolada na cabeça no treino desta quarta-feira da equipa basca, de preparação do jogo com o, e teve que ser levado ao hospital.O guarda-redes, de 21 anos, terá sofrido uma comoção cerebral e após ser examinado num primeiro momento pelo médico do Athletic, Paco Angulo, seguiu para uma ambulância que o esperava à saída das instalações.

Autor: Lusa