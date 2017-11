Continuar a ler

Correu o Mundo o lance de Robin Zentner no Borussia M'gladbach-Mainz 05, onde o guardião da equipa forasteira pareceu ter a cabeça noutro lugar num momento em que a bola lhe foi atrasada (). Ora, a situação não passou em claro à realização do encontro, que depois tentou saber o que afinal tinha sucedido.O guardião acedeu ao pedido e deu uma justificação... 'estranha'. "A bola foi-me passada com algum efeito. Pelo canto do olho consegui ver uma coisa branca e pensei que era a bola. Mas não era... Afinal era a marca de penálti e a bola estava noutro sítio. Fui para fazer um passe ao Jean Gbamin, mas não senti o contacto com a bola... Na altura percebi que não estava ali!", lembrou.

Autor: Fábio Lima