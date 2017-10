87' - We can confirm that Crocombe has been sent off for urinating during the game. We are not joking. #greenarmy (1-2) — Bradford Park Avenue (@BPAFCOfficial) 28 de outubro de 2017

A Conference, o sexto escalão do futebol inglês, não é certamente um campeonato particularmente seguido pelos fãs de futebol portugueses, mas acredite que por lá também há espaço para situações... insólitas. A mais recente sucedeu este sábado, no duelo entre Bradford Park Avenue e Salford City, na qual o guarda-redes dos visitados foi expulso por ter... urinado no relvado.Max Crocombe foi o autor da proeza, quando aos 87 minutos o guardião não terá aguentado a vontade de urinar e decidiu fazer mesmo ali, em pleno relvado. A cena foi vista pelo árbitro, que não teve outra alternativa que não expulsar o guarda-redes do Salford City, a equipa mundialmente conhecida por ser detida por Peter Lim e por ex-jogadores do Manchester United (Gary e Phil Neville, Scholes, Butt e Giggs).Ainda assim, e mesmo com menos um jogador (ainda para mais guarda-redes), o Salford segurou a vantagem de 2-1 que detinha no momento da expulsão.

Autor: Fábio Lima