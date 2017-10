Nicolas Douchez é atualmente guarda redes do Lens, equipa da segunda divisão francesa, mas já representou o PSG e já foi internacional pela seleção francesa.

Nicolas Douchez, guarda-redes de 37 anos que atua no Lens, foi detido na madrugada desta quinta-feira em Paris depois de ter agredido gravemente uma mulher.Segundo avança o jornal francês 'Le Parisien', a polícia foi chamada à casa do guarda-redes por volta das 5H30 onde se encontrava a vítima no chão, nua, a sangrar e a chorar. Douchez estava ao lado "a cheirar fortemente a álcool, de olhos brilhantes e nervoso". A discussão entre os dois terá começado num restaurante onde, segundo uma testemunha, o francês agarrou a namorada pelo cabelo e "atirou-lhe a cabeça contra a parede e contra o chão".