O guarda-redes Choirul Huda faleceu este domingo na sequência de um choque com um companheiro de equipa, num jogo (Percela-SPFC) a contar para a principal divisão da Indonésia.Choirul Huda saiu para tentar intercetar a bola quando chocou com um colega de equipa, ficando com alguns ferimentos na zona da face e da cabeça. O futebolista indonésio ainda foi transportado para o hospital mas acabou por não resistir ao aparato do lance e faleceu.

Autor: Alexandre Moita