A goleada sofrida pelo Barcelona frente ao PSG (4-0) deixou milhões de adeptos de boca aberta. Pep Guardiola, antigo treinador dos catalães agora à frente do Manchester City , também foi apanhado de surpresa, mas o resultado da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões não muda em nada a sua 'certeza'."O Barcelona continua a ser a melhor equipa do Mundo. É sempre uma surpresa perder assim porque são muito bons, mas no futebol pode acontecer de tudo. Há muita competência e os rivais são muito bons. Numa má tarde de um e numa boa tarde de outro pode passar-se qualquer coisa. A mim aconteceu-me", afirmou o técnico na conferência de imprensa de lançamento do encontro com o Huddersfield, da Taça de Inglaterra.

Autor: Sofia Lobato