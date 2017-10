"Eu não teria jogado hoje [ontem, no Barcelona-Las Palmas]. E a fazê-lo, era com público. Mas há mais de 600 pessoas feridas em escolas e colégios eleitorais. Por que não deixam as pessoas expressarem-se? Em Inglaterra votou-se pelo Brexit e pela independência da Escócia", disse Pep Guardiola, antigo técnico do Barça e atual do Man. City, natural da Catalunha, concluindo: "Os polícias foram atacados? Com quê? Com votos? (...) Rajoy? Não falo com plasmas."