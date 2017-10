Continuar a ler

"Obviamente, as preferências são uma questão subjetiva. Globalmente, o espetáculo nos oitavos-de-final da prova parece sugerir que a bola não teve qualquer impacto negativo na competição", acrescenta a liga inglesa, admitindo, ainda assim, que irá "contactar Guardiola e o Manchester City antes da próxima ronda para entender as suas preocupações".



Recorde-se que, depois de o Manchester City não ter conseguido desfazer o nulo frente ao Wolverhampton - equipa orientada pelo português Nuno Espírito Santo - ao longo de 120 minutos, Pep Guardiola escolheu como alvo a bola do encontro para explicar a exibição menos conseguida da sua equipa.



Guardiola não gostou da bola e mostrou toda a sua indignação

No final do encontro com o Wolverhampton, que o Manchester City venceu no desempate por penáltis (4-1), o técnico Pep Guardiola não poupou críticas à bola utilizada na Taça da Liga, queixando-se particularmente da sua leveza. As palavras do treinador catalão não agradaram à liga inglesa (EFL), que reagiu esta quarta-feira, contestando Guardiola."A bola Mitre utilizada esta época na Taça da Liga responde às mesmas especificações técnico que a bola utilizada em todos os campeonatos. Estas especificações respondem todas ao programa de qualidade da FIFA e estão de acordo com os níveis de qualidade da FIFA", pode ler-se no comunicado divulgado pela EFL.