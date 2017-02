Pep Guardiola deixou rasgados elogios a Bernardo Silva e restantes elementos do ataque do Monaco, equipa que o Manchester City venceu por 5-3, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Um triunfo sofrido, perante um conjunto que cometeu a proeza de marcar três vezes no Etihad, algo que deixou o espanhol impressionado."Bernardo Silva e Lemar são jogadores fantásticos. Com o Mbappé, atacaram a profundidade e não sei se não voltarão a fazê-lo na 2.ª mão. Mas criámos muitas oportunidades e não sei se o Monaco enfrentou já, esta época, uma equipa que tenha conseguido criar tantas ocasiões. Não via uma equipa atacar com tão bons jogadores há muito tempo. O jogo em França será complicado e vamos preparar a melhor forma de o encarar, para nos qualificarmos", analisou o treinador dos citizens após a partida.