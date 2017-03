Continuar a ler

Ainda assim, Guardiola foi visto a dar instruções ao futebolista de 31 anos dentro do campo, mal o jogo acabou: "Claro que o desempenho dele foi muito bom. No relvado não lhe disse isso, mas convidei-o para jantar." "O David é um dos melhores jogadores com quem tive a oportunidade de trabalhar em toda a carreira, por isso sinto-me um felizardo por o ter do meu lado. Ele foi um dos motivos que me levaram a decidir vir para cá. Eu estava a trabalhar em Espanha, no Barcelona, quando ele jogava no Valencia e pensei, 'ena, aquele gajo é especial!'", revelou Guardiola, reforçando:"Mas, quando o conheci, ainda fiquei mais impressionado com o quanto ele é competitivo. A técnica vocês já a conhecem porque ele está há bastante tempo em Inglaterra, mas ele é um vencedor, tem mentalidade de vencedor, vai à luta, corre... é um jogador fantástico."Ainda assim, Guardiola foi visto a dar instruções ao futebolista de 31 anos dentro do campo, mal o jogo acabou: "Claro que o desempenho dele foi muito bom. No relvado não lhe disse isso, mas convidei-o para jantar."

Uma das razões que levou Pep Guardiola a aceitar a proposta para treinar o Manchester City foi David Silva. O treinador espanhol explicou que é um grande admirador do compatriota desde os tempos deste no Valencia, e que a sua exibição diante do Sunderland, no domingo, foi fantástica... embora tenha optado não dizer isso mesmo ao futebolista no relvado.O médio ofensivo deu 106 toques na bola, fez 88 passes - 94 por cento dos quais acertados -, criou três oportunidades - entre elas a que acabou no golo de Sergio Agüero), fez uma assistência (Leroy Sané) e percorreu 12.23 quilómetros (máximo nas duas equipas), no triunfo por 2-0, em casa do Sunderland.

Autor: António Espanhol