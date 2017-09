Continuar a ler





"O Agüero ainda está em Amesterdão e regressa esta tarde. Não sou médico e por isso não sei exatamente o que ele tem. Tratou-se de um acidente de viação - vai recuperar o mais rápido possível", adiantou Guardiola. "Vamos ter de encontrar uma forma diferente de jogar. Em todo o Mundo não há um jogador que o possa substituir", reforçou o treinador espanhol, que abordou de seguida outra ausência de peso que tem de gerir nos próximos tempos, Sergio Agüero.

O treinador do Manchester City adiantou esta sexta-feira que Benjamin Mendy só voltará a estar apto no final de abril, dando como ponto de referência as meias-finais da Liga dos Campeões. Pep Guardiola confirmou assim a gravidade da lesão sofrida pelo esquerdino no jogo frente ao Crystal Palace, no dia 23, no joelho esquerdo, considerando depois que o reforço contratado ao Monaco é insubstituível."O Mendy vai estar fora de competição até às meias finais da Liga dos Campeões", afirmou Guardiola na conferência de imprensa para lançar o jogo com o Chelsea (sábado), traçando um cenário péssimista em relação ao que será o efeito da ausência do francês: "Tendo em conta a forma como o Mendy joga, a energia que tem sempre dirigida à baliza adversária, não o conseguimos substituir."