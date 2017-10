"Penso que Mauricio nas vezes que nos encontrámos e sempre que falei com ele... talvez o meu inglês não seja assim tão bom", acrescentou o treinador dos citizens, referindo-se apenas ao tempo em que está em Inglaterra, pois em Espanha treinou o Barcelona quando o homólogo argentino estava ao serviço do Espanyol (2009 a 2012).



"Nunca desrespeitei nenhum dos meus colegas nas conferências de imprensa. Nunca", prosseguiu Guardiola, entrando no tema que motivou a enérgica reação de Pochettino, que trabalha no Tottenham desde 2014: "Quando disse [o Tottenham é] 'a equipa Harry Kane' foi devido ao facto do Harry Kane estar a marcar muitos golos. Sei perfeitamente que Tottenham não se resume apenas a Harry Kane."



"Penso que fui o tipo que mais apreciou a forma como eles jogaram na temporada passada. Quando perdemos frente ao Chelsea nas meias finais da Taça de Inglaterra disse que tinha sido inacreditável pois o Chelsea tinha acertado quatro vezes na baliza e feito quatro golos - do Tottenham disse sempre que era uma das melhores equipas. Por isso sinto-me desapontado que ele tenha dito o que disse. Nunca desrespeitei nenhum dos meus colegas desde que aqui estou [em Inglaterra]."

O problema é a qualidade do inglês por Pep Guardiola, que justificou assim, com generosa dose de ironia,. "Sou desrespeitador?", começou por interrogar Guardiola, baixando o olhar para a mesa onde estava sentado para a conferência de imprensa de lançamento do jogo do Manchester City com o Stoke (este sábado, às 15 horas), ao mesmo tempo que abanava a cabeça, em negação.