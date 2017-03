Continuar a ler

"Como adepto tenho de lhe agradecer por estes três anos. É a sua decisão, compreendo-a perfeitamente e desejo-lhe o melhor", afimou em conferência de imprensa após o Manchester City ter



"Como adepto tenho de lhe agradecer por estes três anos. É a sua decisão, compreendo-a perfeitamente e desejo-lhe o melhor", afimou em conferência de imprensa após o Manchester City ter eliminado o Huddersfield da Taça de Inglaterra.

Luis Enrique anunciou na quarta-feira que irá deixar o comando técnico do Barcelona no final da temporada e o seu antecessor, Pep Guardiola, que também foi seu companheiro de equipa, diz que o clube catalão perdeu "o treinador perfeito"."Como adepto do Barcelona, clube do meu coração, estou muito triste. Perdemos o treinador perfeito para o Barcelona, pela sua personalidade, pelo seu caráter. Nestes três anos, o Barcelona mostrou um futebol incrível, com jogadores fantásticos", elogiou o treinador do Manchester City . No entanto, Guardiola diz compreender a decisão de Luis Enrique, desejando-lhe felicidades para o futuro.

Autor: Marta Correia Azevedo