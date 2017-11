O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, apelou à calma. Apesar de ser a única equipa na Premier League sem derrotas (com 5 pontos de diferença do rival Manchester United), o técnico considera que ainda existe muito campeonato pela frente e que todos devem manter-se concentrados."Estamos cinco pontos à frente do Manchester United e há mais 84 pontos em jogo. Isto é... nada! Se nós continuarmos a jogar até maio da forma como o fizemos estes dois meses, penso que teremos uma excelente hipótese de ganhar a Premier League. Quem é que me garante que isso vai acontecer? Que não terei jogadores lesionados? Que não teremos maus momentos? É impossível manter o que nós fizemos nos últimos meses", referiu o treinador dos citizens em conferência de imprensa.Tendo em vista o encontro frente ao Arsenal, Guardiola quer sair com uma vitória. "O Arsenal é um dos melhores adversários para a equipa. Eles têm ganho muitos jogos. Contra o Arsenal é sempre complicado", frisou.

Autor: Bruno Dias