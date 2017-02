Continuar a ler

Mas Guardiola não se ficou por aí. "São uma equipa completa, a mais bem sucedida da Europa quanto a golos marcados. Foi um sorteio complicado, mas estamos ansiosos para jogar contra eles. Dou-lhes os parabéns, porque são uma equipa realmente boa", acrescentou o treinador de 46 anos, que já conquistou a Champions em duas ocasiões - além de uma como jogador -, ainda ao comando do Barcelona.Com o Monaco na liderança da Ligue 1 - tem mais três pontos do que o Paris Saint-Germain -, Pep Guardiola garantiu que o facto de os monegascos estarem à frente de um PSG que 'arrasou' (4-0) o Barcelona na semana passada não muda nada no conhecimento que já tinha do rival de amanhã"Não preciso de um resultado como o do PSG-Barcelona para saber que o futebol francês é bom. Não é preciso. A minha opinião sobre o Monaco continua igual à que já tinha antes do jogo com o Barcelona", assegurou o técnico.Quanto à sua equipa, Guardiola revelou que o capitão Vincent Kompany está próximo de regressar à equipa mas que ainda não será opção frente aos monegascos, ao contrário de Clichy, que está totalmente recuperado. Além disso, não abriu o jogo quanto ao guardião que será titular: Caballero tem sido o eleito nos últimos jogos da Premier League, enquanto Claudio Bravo jogou frente ao Huddersfield (0-0) para a Taça de Inglaterra, no sábado.