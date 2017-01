O jornal inglês 'Mirror' revela esta terça-feira que Pep Guardiola terá deixado os jogadores do Manchester City algo confusos quando, após o duelo com o Everton, no qual perdeu por 4-0 , decidiu entrar no balneário e elogiar as atuações que observara no relvado do Goodison Park .Segundo aquela publicação, os futebolistas citizens estavam à espera de ser arrasados pelo técnico, que optou por uma abordagem diferente, algo que os deixou incrédulos. Ora, de acordo com o 'Mirror', os próprio jogadores têm sentido algumas dificuldades para encaixar esta chamada "psicologia reversa", que parece não estar a fazer efeito no clube, atual quinto na Premier League, a 10 pontos do líder Chelsea.

Autor: Fábio Lima