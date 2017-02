Continuar a ler

A defesa ao treinador dos gunners continua com uma crítica à forma como a profissão é encarada por todos. "O nosso trabalho, neste momento, não tem nenhum respeito por parte de ninguém. É desrespeitoso o que se passa. Nós é que temos de tomar as decisões, mas qualquer um pode dizer o que quer", sublinhou.



Recorde-se que Guardiola tem tido uma relação algo tensa com os media britânicos desde que chegou a Manchester no verão de 2016, tendo tido alguns episódios mais 'azedos' em conferências de imprensa e 'flash interviews'.

O nome de Arsène Wenger tem estado nas bocas do mundo nos últimos dias. A paciência dos adeptos e mesmo da imprensa parece ter-se esgotado com o treinador do Arsenal . O que precipitou toda esta onda de críticas foi a derrota por 5-1 em Munique , frente ao Bayern, a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Pep Guardiola, treinador do Manchester City , aproveitou o final do jogo para a Taça de Inglaterra frente ao Huddersfield (0-0) para sair em defesa do colega de profissão."O que tenho ouvido nos últimos dez dias sobre como os adeptos, os ex-jogadores e os jornalistas têm tratado o Arsène Wenger é inaceitável", começou por referir o técnico espanhol.