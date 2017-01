O Manchester City recebe no sábado o Tottenham, segundo classificado, num embate fundamental para os citizens tendo em vista a disputa do título na Premier League. Com a equipa a atravessar uma fase complicada, Pep Guardiola recorreu à ironia para projetar o encontro com os spurs, numa altura em que 10 pontos separam o quinto colocado do líder Chelsea."Já nos descartaram na luta pelo título, portanto o que vamos fazer contra o Tottenham já não interessa", atirou o treinador espanhol, revelando que Gabriel Jesus, jovem promessa de 19 anos que chegou agora do Palmeiras, pode ser já opção: "Está pronto e pode entrar na equipa. É um jovem, portanto não podemos esperar que resolva todos os nossos problemas, mas vai ajudar-nos."