Entre os nomes apontados ao comando dos bávaros, estão dois alemães: Thomas Tuchel, antigo treinador do Borussia Dortmund, tendo deixado o clube no final da última época por divergências com a direção, e Julian Nagelsmann, técnico de 30 anos que dirige o Hoffenheim, segundo classificado da liga alemã e adversário do Braga no Grupo C da Liga Europa.



Ainda é um segredo bem guardado mas já há quem saiba quem é o sucessor de Carlo Ancelotti no Bayern Munique . E entre eles está Pep Guardiola, treinador do Manchester City, que tem estado na Alemanha. Depois de um almoço num restaurante italiano com o presidente do clube alemão, foi o próprio Uli Hoeness que fez essa revelação."Quando saiu daqui, Guardiola prometeu-me que viria todos os anos à Oktoberfest. Foi um encontro de amigos mas também falámos de questões profissionais. Disse-lhe o nome do treinador que vamos anunciar nos próximos dias e ele ficou agradado", disse Hoeness citado pela imprensa alemã.