Guardiola não pôde ver o Barcelona-PSG (6-1) em direto por causa de nessa hora o Manchester City estar a defrontar o Stoke City (0-0) mas não deixou de mandar os parabéns à equipa catalã."O que fizeram é incrível e festejo essencialmente por Luis Enrique", disse o treinador do Man. City, acrescentando: "Também é para uma geração de jogadores que está a fazer tantas coisas boas. Tenho curiosidade para ver o jogo com calma."Quanto ao empate com o Stoke, referiu: "Eles defenderam realmente muito bem. Dominámos a partida mas faltou-nos sempre o último passe. Criámos oportunidades mas não era o nosso dia... É sempre difícil jogar contra uma equipa que mete 10 jogadores atrás da linha da bola. Tentámos mas não encontrámos soluções. Não estou frustrado. Não ganhámos mas também não perdemos. O título está mais difícil mas vamos continuar a lutar até ao fim.

Autor: Sandra Lucas Simões