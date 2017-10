Continuar a ler

Guardiola confessou estar à espera de um jogo veloz e disputado: "Tenho a certeza absoluta de que vai ser um jogo fascinante. Eles são capazes de fazer muitas coisas e são capazes de as fazer de forma perfeita. Não são uma equipa que vá ficar à espera. Vai haver pressão alta, conseguem criar jogadas fantásticas, especialmente no meio".



O técnico dos citizens particularizou depois os elogios ao adversário: "Têm três jogadores muito dinâmicos: Insigne, Mertens e Callejón. Não são apenas jogadores que recebem bolas longas. São dinâmicos, bons em espaços pequenos". Guardiola confessou estar à espera de um jogo veloz e disputado: "Tenho a certeza absoluta de que vai ser um jogo fascinante. Eles são capazes de fazer muitas coisas e são capazes de as fazer de forma perfeita. Não são uma equipa que vá ficar à espera. Vai haver pressão alta, conseguem criar jogadas fantásticas, especialmente no meio".O técnico dos citizens particularizou depois os elogios ao adversário: "Têm três jogadores muito dinâmicos: Insigne, Mertens e Callejón. Não são apenas jogadores que recebem bolas longas. São dinâmicos, bons em espaços pequenos".

Pep Guardiola não acredita que o Nápoles faça grandes alterações para o jogo com o 'seu' Manchester City. O treinador espanhol acredita que os italianos se vão apresentar na linha do que têm sido as últimas partidas."Creio que nos últimos 10 jogos apresentaram a mesma equipa. Sou capaz de dizer quem vai jogar de início contra nós", referiu em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões