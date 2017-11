Continuar a ler

O outro comentador presente no estúdio, Lee Dixon, antigo internacional inglês do Arsenal, não conseguiu evitar uma gargalhada, o que pode ter 'ajudado' Keane a moderar o discurso, arriscando o que é quase um elogio:



O Manchester City continua a 'trucidar' adversários em todas as frentes e a acumular elogios de todo o Mundo, mas há quem não esteja muito convencido com os desempenhos da equipa orientada por Pep Guardiola, alegando uma questão de genética. Ponto prévio: é alguém que jogou muitos anos no Manchester United..."A minha preocupação em relação ao Manchester City nesta altura é que está no ADN deles estragarem as coisas todas", disse Roy Keane, antigo internacional irlandês e campitão de equipa dos red devils, em comentário na ITV após o triunfo dos citizens em Nápoles, por 4-2, que garantiu a qualificação para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões (Grupo F).