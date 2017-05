A expectativa no início da temporada sobre como seria o Manchester City de Pep Guardiola era enorme. Mas a temporada não correu como adeptos e treinador estavam à espera, com a equipa atualmente no 4.º lugar, a lutar por um lugar que dê acesso à Liga dos Campeões. Situação que o próprio técnico espanhol tem consciência o coloca no limbo. No entanto, Guardiola confessa que não sente pressão, admitindo mesmo que "num grande clube" já tinha sido despedido."Pressão tive quando cheguei ao Barcelona, quando não tinha currículo. Naquele clube se estás seis meses sem ganhar, estás fora. No Barcelona ou no Bayern Munique tem de se ganhar com larga distância, não há segundas hipóteses. Aqui deram-me uma segunda oportunidade e vou tentar fazer melhor na próxima época. Se esta situação tivesse acontecido num grande clube, já tinha sido despedido, sem dúvida", afirmou Guardiola na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o West Bromwich Albion, agendado para esta terça-feira, às 20 horas.Pep Guardiola tem no seu curriculo de treinador um total de 22 títulos, entre campeonatos de Espanha e Alemanha, Supertaças nacionais e europeias, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes.

Autor: Marta Correia Azevedo