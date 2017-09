"Vejo Chelsea e Tottenham, que querem jogar futebol, que gostam de jogar futebol, que constroem, por isso quando o United joga futebol direto, as segundas bolas vão para Fellaini e Pogba pois têm qualidade para jogar."



Lineker não deixou escapar e disse: "Muito subtil, um pequeno 'toque' no Manchester United. Isso vai cair bem aos adeptos do Manchester City fans". Guardiola acrescentou: "Tenho muito respeito pelos meus vizinhos."

A pergunta de Gary Lineker dirigida a Pep Guardiola tinha como objetivo saber se a seleção inglesa corria o risco de se deixar levar para um estilo de futebol direto, que acabaria por lhe ser prejudicial, e a resposta do treinador do Manchester City acabou por atingir 'indiretamente' José Mourinho, homólogo do Manchester United."Não me parece. Vemos os exemplos que há na seleção inglesa: [Eric] Dier, Dele Alli, Marcus Rashford, John Stones, Kyle Walker, [Jordan] Henderson, [Adam] Lallana, todos eles são futebolistas com qualidade de jogo", começou por dizer o Guardiola, reforçando: