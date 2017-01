Continuar a ler

Guardiola tem, de qualquer maneira, falado várias vezes do seu futuro nos últimos tempos e esta conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o West Ham foi mais uma dessas ocasiões.



"Não vou treinar até aos 60 anos, mas tenho 45. Estou num lugar ideal para continuar a trabalhar. No futuro, quero fazer mais da minha vida", confessou Guardiola. "Comecei a jogar futebol muito cedo. Talvez tenha sido despropositado dizer que estou a despedir-me da minha carreira".

Pep Guardiola reagiu às palavras de Fabio Capello, que davam conta da sua crença de que o catalão regressaria ao Barcelona para ser presidente. O agora técnico do Manchester City - que passou pelo comando técnico do Barcelona e Bayern Munique - veio dizer que nunca seria presidente dos blaugranas porque a pessoa ideal já está nos quadros do clube."Tive a sorte de ser treinado por Fabio Capello e, por isso, digo-lhe que nunca serei presidente do Barcelona. O Piqué é a pessoa mais indicada para o cargo!"

Autor: João G. Oliveira