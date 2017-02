"Não sei o que acontecerá com Agüero no final da época. Sei o quão difícil é encontrar goleadores de classe mundial e, por isso, gostaria que ele continuasse, mas não sei se isso acontecerá. Sergio conhece a minhas intenções e as do clube: não quero vendê-lo. Quero que ele fique aquipa por muito tempo", referiu o técnico espanhol.



Quanto ao facto de o avançado ter sido relegado para o banco nos últimos jogos, Guardiola não deixou dúvidas. "A única razão para Agüero não ter sido titular é porque Leroy Sané, Gabriel Jesus e Raheem Sterling têm estado bem", lembrou Guardiola antes do encontro com o Bournemouth, que se disputa esta segunda-feira à noite.

Sergio Agüero foi titular apenas em três dos sete jogos do Manchester City desde o início de 2017, o último deles a 21 de janeiro, frente ao Tottenham. E apesar de continuar a ser o melhor marcador do clube esta época (18 golos), o argentino marcou apenas duas vezes desde o início de dezembro, deixando no ar a dúvida quanto ao seu futuro no clube. Pep Guardiola garantiu esta segunda-feira que continua a contar com o jogador de 28 anos, mas admite que não sabe se Agüero estará nos citizens na próxima temporada.