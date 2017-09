Continuar a ler

Pep Guardiola disse que a lesão de Mendy deverá ser pior do que o esperado, considerando-a "muito frustrante", em especial para o francês de 23 anos.



"É muito triste. Ainda por cima, para a forma como jogamos é um golpe duríssimo, perdemos muito sem ele", disse Guardiola, após o triunfo sobre Shakhtar Donetsk, por 2-0, na Liga dos Campeões. Pep Guardiola disse que a lesão de Mendy deverá ser pior do que o esperado, considerando-a "muito frustrante", em especial para o francês de 23 anos.

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, revelou esta terça-feira que Benjamin Mendy estará "vários meses" afastado da competição e que o clube poderá ir ao mercado em janeiro para o substituir.O lateral esquerdo, que custou 52 milhões de libras (cerca de 59 milhões de euros) ao City, viajará na quinta-feira para Barcelona para ser observado à lesão no joelho que sofreu no fim de semana frente ao Crystal Palace.

Autor: Lusa