A forma como os citizens defendem continua a ser a grande preocupação de Guardiola. "A maior parte dos golos que sofremos surgiram devido as erros nossos. Aconteceu muitas vezes esta época e temos a esperança que aconteça menos na próxima", acrescentou o técnico do City plenamente convencido que a próxima temporada correrá melhor.



Depois da eliminação da Champions não faltaram notícias a avançar que Guardiola poderia operar uma revolução no plantel mas o técnico garante que isso é impossível. "Estou muito contente com o plantel. A especulação é normal quando somos eliminados, acontece em todo lado e não apenas na Premier League. Mas já disse muitas vezes que estou feliz por treinar com estes jogadores, pela forma como eles têm tentado corresponder e com as boas exibições que têm feito", frisou.



"Vamos melhorar muito com estes rapazes. A próxima é muitos deles estarão cá. As lições podem ser aprendidas, tenho a certeza. Para muitos dos jogadores é a primeira vez que jogam nesta competição. Temos de melhorar e vamos tentar ser mais estáveis na próxima temporada. Há um grande espaço para melhorar", acrescentou.



Enorme respeito por Klopp



Quanto ao duelo com o Liverpool, Pep Guardiola adiantou que Kompany ainda não estará apto para ser opção apesar de estar a evoluir bem e mostrou-se ciente que a luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada vai ser muito renhida até ao final do campeonato.



"À exceção do Chelsea [líder com 10 pontos com avanço], claro, os outros candidatos estarão na luta até ao fim. Será interessante ver com todos vão reagir, eu próprio e os jogadores, depois de sermos eliminados da Champions. É evidente que será um jogo muito importante antes da paragem para os jogos das seleções, ainda por cima frente a uma das melhores equipas da Premier League", lembrou.



Guardiola deixou ainda elogios ao alemão Jürgen Klopp, treinador do Liverpool. "É um técnico de topo. Tem processos simples, pressionam muito na frente e ganham a bola no ataque. Gosta de atacar sempre em quatro, cinco ou seis segundos. São uma equipa de topo e um treinador de topo. Tenho um enorme respeito por ele", concluiu.